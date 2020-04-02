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    HaberlerEge Haberleri Gaziemir’de Sosyal Market devrede...
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    02.04.2020 - 00:03 |

    Gaziemir’de Sosyal Market devrede...

    Projenin son aşamaya geldiğini söyleyen Başkan Halil Arda, “1000 aileye yardım yapacağız” dedi

    Gaziemir’de Sosyal Market devrede...

    Gaziemir Belediyesi’nin, ekonomik olarak zorluk yaşayan dezavantajlı bireylere destek olmak amacıyla planladığı ‘Sosyal Market’ projesi, koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak faaliyete geçiyor. Gaziemir’de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini artırmak ve ihtiyaçlarını gidermek adına kurulan markette para geçmiyor. Gıda ürünlerinin yer aldığı marketten, geliri olmayıp belediyeye başvuran bireyler, kendilerine verilen kartlar ile alışveriş yapabiliyor. Proje açılışında son aşamaya geldiklerini belirten Başkan Halil Arda, “İlk etapta 350 dar gelirli aileye yapılması planlanan yardımı, 1000 aileye çıkartma kararı aldık. Salgın bitene kadar ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını ekiplerimiz ile evlerine kadar götüreceğiz. Amacımız ilçemizde dayanışma ruhunu geliştirmek” dedi.

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