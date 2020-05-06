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    HaberlerEge Haberleri Gaziemir’deki berberlere nefes
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    06.05.2020 - 07:00 |

    Gaziemir’deki berberlere nefes

    Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 22 Mart’tan bu yana kapalı olan işletmeler arasında yer alan berber ve kuaförlere yardım eli uzattı.

    Gaziemir’deki berberlere nefes

    Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 22 Mart’tan bu yana kapalı olan işletmeler arasında yer alan berber ve kuaförlere yardım eli uzattı. İlçede hizmet veren 105 berbere 100’er liralık alışveriş çeki dağıttı. Berberler bu çeklerle anlaşmalı marketten alışveriş yapabilecek. Başkan Halil Arda, “Günlük kazançla yaşamını sürdüren berberlere nefes aldırmak istedik” dedi.

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