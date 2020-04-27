Gaziemir’deki İzmir’in Çernobili ne olacak?

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçede nükleer atıkların ortaya çıkmasının üzerinden 13 yıl geçtiğini, bu süre zarfında hiçbir bertaraf işlemşnin yapılmadığını söyledi.Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Gaziemir’de 13 yıl önce tespit edilen eski kurşun döküm fabrikasının bahçesindeki tehlikeli atık ve radyoaktif maddelerin halen temizlenemediğini dile getiren Arda, “Tesisin 70 dönümlük bahçesinde 100 bin ton nükleer atık tespit edilmişti. Ölçümlerde radyasyon miktarı normal değerin 219 katı çıkmıştı. Uzmanlar; tehlikeli atıkların toprak, hava, suya karışarak halen daha tehlike saçtığını belirtmişlerdi. Eski kurşun fabrikasında ortaya çıkan, sadece nükleer santrallarda uranyumun ayrışması sonucu oluşan europium 152-154 bulaşık atıklar, tüm İzmir’i tehdit etmeye devam ediyor. İzmir ve Gaziemir halkının sağlığı için tüm yetkilileri harekete geçmeye çağırıyorum” diye konuştu.