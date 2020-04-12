Gaziemir’den alım garantili destek

Gaziemir Belediyesi, salgınla birlikte ekonomik açıdan zorluk yaşayan vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başlamasının hemen ardından ekonomik daralmayı öngörüp Tire Kızılcahavlu Köyü’ndeki patates üreticileri ile 50 ton alım anlaşması yaptıklarını belirten Başkan Halil Arda, “Geçen ay toprakla buluşan tohumlar haziran ayında Gaziemirli ihtiyaç sahiplerinin sofralarında olacak. Hem üretici hem de Gaziemirli aileler için yapılan çalışma kapsamında salça gibi dayanıklı ürünler de kooperatifler üzerinden temin edilerek halka ulaştırılacak. Sosyal Market projesinin açılışını da öne çektik” dedi.



Üreticilerle işbirliği



Hem üreticiyi hem de ihtiyaç sahibi aileleri destekleyeceklerini sözlerine ekleyen Arda, “İzmir’in topraklarında yüzlerce çeşit ürün yetişiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yerli tarımı destekleme çalışmalarına biz de katkı koyuyoruz. İlçe olarak bizim tarım alanlarımız yok. Bu nedenle diğer ilçelerimizden üreticilerle işbirliği yapıyoruz” diye konuştu.



