Gaziemir’den inceleme ekibi

Belediye, depremden hasar gördüğü belirtilen binalarla ilgili de mimar ve mühendislerden oluşan dört ekip oluşturarak talepte bulunan vatandaşların binalarında görsel ön inceleme çalışması başlattı. Ekipler ön inceleme çalışmalarında şimdiye kadar 100’e yakın binada incelemede bulundu.