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    HaberlerEge Haberleri Gaziemir’den inceleme ekibi
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    04.11.2020 - 00:04 |

    Gaziemir’den inceleme ekibi

    Gaziemir Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyası sonucu ilçe sakinlerinin birkaç saat içinde bağışladığı 2 kamyonet eşya, depremden etkilenen yurttaşlara ulaştırıldı.

    Gaziemir’den inceleme ekibi

    Belediye, depremden hasar gördüğü belirtilen binalarla ilgili de mimar ve mühendislerden oluşan dört ekip oluşturarak talepte bulunan vatandaşların binalarında görsel ön inceleme çalışması başlattı. Ekipler ön inceleme çalışmalarında şimdiye kadar 100’e yakın binada incelemede bulundu.

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