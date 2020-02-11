11.02.2020 - 07:00 |
Gaziemir’e milli gurur
Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, son katıldığı turnuvadan da dereceyle döndü.
Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, son katıldığı turnuvadan da dereceyle döndü. Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (Turkish Open 2020) ter döken Gaziemir Belediyesi’nin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, uluslararası şampiyon oldu. Belediye sporcuları Ufuk Berk Bayraktar, Dağhan Berberler ve Bedir Omma; poomse kategorisi senkron yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Belediye sporcuları, aldıkları bu dereceyle milli takımdaki yerlerini sağlamlaştırdı.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.