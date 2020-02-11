Gaziemir’e milli gurur

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, son katıldığı turnuvadan da dereceyle döndü. Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (Turkish Open 2020) ter döken Gaziemir Belediyesi’nin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, uluslararası şampiyon oldu. Belediye sporcuları Ufuk Berk Bayraktar, Dağhan Berberler ve Bedir Omma; poomse kategorisi senkron yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Belediye sporcuları, aldıkları bu dereceyle milli takımdaki yerlerini sağlamlaştırdı.