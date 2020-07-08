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    HaberlerEge Haberleri Gaziemir’e modern tandır fırını
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    08.07.2020 - 07:00 |

    Gaziemir’e modern tandır fırını

    Gaziemir Belediyesi, Anadolu’nun doğusundan göç ile ilçeye gelen ve yaşamlarını burada sürdüren vatandaşların tandır ekmeği geleneklerinin korunması için çalışma başlattı.

    Gaziemir’e modern tandır fırını

    Gaziemir Belediyesi, Anadolu’nun doğusundan göç ile ilçeye gelen ve yaşamlarını burada sürdüren vatandaşların tandır ekmeği geleneklerinin korunması için çalışma başlattı. Dokuz Eylül Mahallesi’nde vatandaşlar, boş arazide uzun zamandır çamurdan oluşturdukları fırınları kullanarak geleneklerine uygun ekmek üretiyordu. Hijyen konusunda sıkıntı yaratan ve görüntü kirliliği yarattığı eleştirileri alan tandır fırınları için belediye harekete geçti. Vatandaşların geleneklerini de yaşatabileceği modern tandır fırınlarının yapımına hız verildi. Çalışmaları inceleyen Başkan Halil Arda, “Vatandaşlar ekmeklerini yaparken yağmur ve güneşten de etkilenmeyecek” dedi.

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