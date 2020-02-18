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    HaberlerEge Haberleri Gaziemir’in gururundan balkan madalyası
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    18.02.2020 - 00:00 |

    Gaziemir’in gururundan balkan madalyası

    Gaziemir’in gururundan balkan madalyası

    Gaziemir Belediyesi’nin Türkiye şampiyonu sporcusu Rahime Tekin, ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil ettiği Balkan Atletizm Şampiyonası’nda 1500 metre kategorisinde üçüncü oldu. Turkcell Atletizm Süper Ligi’nde İzmir’i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’ndan dereceyle döndü. Gençlerin spor yapmaları için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İzmir’in tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyespor’un sporcuları başarılarıyla gurur kaynağımız oluyor. Milli sporcumuz Rahime Tekin’i ve antrenörlerimizi kutluyorum” dedi.

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