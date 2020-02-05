Gaziemir’in vizyon projesi

İklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla Gaziemir Belediyesi’nde “İklim Değişikliği ve Duyu Parkı” sunumu gerçekleştirildi. Almanya’nın Laatzen kentinin Duyu Parkı yöneticisi Sven Achtermann’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda konuşan Başkan Halil Arda’nın eşi Deniz Arda, Duyu Parkı Projesi’nin vizyon projelerinden biri olduğunu ve ilçede açılacağını müjdeledi. Arda, ENGELSİZMİR 2020 Komitesi’nde görev aldığını, burada yaptıkları çalışma ile İzmir’in sadece Duyu Park’a değil hortikülterel çalışmaya da ev sahipliği yapacağını açıkladı. Ayrıca hem Yalnızlıkla Mücadele Birimi hem de Duyu Parkı’nda kurulacak bahçe terapisi alanları ile bağımlıların, engellilerin ve yaşlıların tedavilerine katkıda bulunacaklarını ifade etti, “Bu park bizim hayal projemiz” dedi.