Gaziemirli anneler İngilizce öğreniyor

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir Kaymakamlığı ve Gaziemir Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu iş birliğinde Gaziemirli anneler için İngilizce kursu düzenlenecek. Kursa, okula giden çocuğu olan ve çalışmayan anneler başvurabilecek. Pazartesi, Salı Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere hafta içi dört gün düzenlenecek kurs, 15 hafta sürecek. Ücretsiz kursun 250 liralık eğitim malzemesi bedelini ise kursiyerler kendileri karşılayacak. Gaziemir Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu’nda düzenlenecek kursun kayıtları da bu merkezden yapılacak.

Kadının eğitiminin toplum için çok önemli olduğunu belriten Başkan Halil Arda, “İlçemiz, İzmir’in dünyaya açılan kapısı. Bu nedenle yabancı dil konusunu önemsiyoruz” dedi.