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    HaberlerEge Haberleri Gaziemirli atletler Türkiye 5’incisi
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    02.09.2020 - 07:00 |

    Gaziemirli atletler Türkiye 5’incisi

    Türkiye Atletizm Süper Ligi’nde İzmir’i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, yeni başarılara imza atıyor.

    Gaziemirli atletler Türkiye 5’incisi

    Türkiye Atletizm Süper Ligi’nde İzmir’i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, yeni başarılara imza atıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, ENKA gibi büyük kulüplerin yer aldığı ligde mücadele eden Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı topladığı 165,5 puanla ligi beşincilikle tamamladı. Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, 2020-2021 sezonunda da ligde İzmir’i temsil eden tek takım olacak.

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