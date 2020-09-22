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    HaberlerEge Haberleri Gaziemirli atletler Türkiye Şampiyonu
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    22.09.2020 - 07:00 |

    Gaziemirli atletler Türkiye Şampiyonu

    Türkiye Atletizm Süper Ligi’nde İzmir’i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, yeni başarılar kazanmaya devam ediyor.

    Gaziemirli atletler Türkiye Şampiyonu

    Türkiye Atletizm Süper Ligi’nde İzmir’i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, yeni başarılar kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en iyi 8 maratonundan biri olarak nitelendirilen ve bu yıl 15.’si düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu’na belediyenin kadın atletizm takımı damga vurdu. 2500 sporcunun katıldığı, 21 kilometrelik parkurda koşulan İstanbul Yarı Maratonu’nda ter döken belediye atletleri, 2020 Sezonu Türkiye Kulüpler Yarı Maraton Ligi Türkiye Şampiyonu oldu. Belediye atletleri Dilan Atak, Rahime Tekin, Gülbahar Çetin, Hülya Tanrıyaşükür maratondaki performanslarıyla şampiyonluk kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. Belediye sporcuları yarışın ardından düzenlenen törenle kupa ve madalyaları aldı.

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