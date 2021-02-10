Gaziemirli atletler yine zirvede

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışan belediyenin kadın atletleri, şampiyonaya damga vurgu. Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda, uzun atlama kategorisinde yarışan Gaziemir Belediyesi atleti Emine Selda Kırdemir, ülke şampiyonu oldu. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok dereceye imza atan belediye sporcusu Rahime Tekin ise 1500 metre kategorisinde verdiği mücadelede Türkiye ikincisi oldu. Turnuvada 200 metre kategorisinde yarışan belediye atleti Şerife Uysal da Türkiye üçüncüsü oldu. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İzmir’in tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımımızın sporcuları başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda derece kazanan kadın atletlerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Sporcularımızı her zaman destekleyeceğiz” dedi.