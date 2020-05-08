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    HaberlerEge Haberleri Gaziemirli gençlere 19 Mayıs ödülleri
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    08.05.2020 - 00:03 |

    Gaziemirli gençlere 19 Mayıs ödülleri

    Gaziemirli gençlere 19 Mayıs ödülleri

    Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılında bilgi yarışması düzenliyor. Sorular, 11 Mayıs Pazartesi günü belediyenin sosyal medya adreslerinden yayımlanacak. Yarışmaya, Gaziemir’de ikamet eden 14-19 yaş aralığındaki gençler katılabilecek. Doğru cevapları, 11-13 Mayıs tarihleri arasında en hızlı şekilde genclikgaziemirbel@gmail.com adresine ileten 101 genç ödüllendirilecek.

    Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye belediyenin internet sitesinden ulaşılabilir.

    19 Mayıs’ı coşku ve gururla kutlamak için özel bir program hazırladıklarını, ancak salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Başkan Halil Arda, “Gençlerimiz, milletimizin bağımsızlığının önünü açan bu özel günle ilgili hem bilgilerini tazeleyecek hem de araştırma yapıp yeni bilgilere ulaşacak” dedi.

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