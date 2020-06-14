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    HaberlerEge Haberleri Gaziemirliler, şimdi spor yapma zamanı
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    14.06.2020 - 00:03 |

    Gaziemirliler, şimdi spor yapma zamanı

    Gaziemir Belediyesi, spor etkinliklerini koronavirüs nedeniyle açık alanlara taşıyacak.

    Gaziemirliler, şimdi spor yapma zamanı

    Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenecek olan etkinlikler Festival Alanı, İlçe Stadı, Sarnıç Gölet’te ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nin bahçesinde yapılacak. Salgın nedeniyle uzun bir süre evlerinden çıkamadıkları için hareketsiz kalan vatandaşlar, uzman eğitmenler eşliğinde açık havada spor yapmanın tadını çıkaracak. Herkesi programa davet eden Başkan Halil Arda, “Kayıt yaptırmanıza gerek yok. Yanınızda ekipmanları getirmeniz yeterli” diye konuştu.

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