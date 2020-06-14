14.06.2020 - 00:03 |
Gaziemirliler, şimdi spor yapma zamanı
Gaziemir Belediyesi, spor etkinliklerini koronavirüs nedeniyle açık alanlara taşıyacak.
Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenecek olan etkinlikler Festival Alanı, İlçe Stadı, Sarnıç Gölet’te ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nin bahçesinde yapılacak. Salgın nedeniyle uzun bir süre evlerinden çıkamadıkları için hareketsiz kalan vatandaşlar, uzman eğitmenler eşliğinde açık havada spor yapmanın tadını çıkaracak. Herkesi programa davet eden Başkan Halil Arda, “Kayıt yaptırmanıza gerek yok. Yanınızda ekipmanları getirmeniz yeterli” diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz