‘Gaziler övüncümüz’

Uşak’ta 4 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Vali Funda Kocabıyık, “15 Temmuz gecesinde mazisi şan ve şerefle dolu bu toprakların kahraman evlatları, bir kez daha hainlere gereken cevabı vermiştir. Yine aynı ruhla gazi ordumuz sınır ötesinde çeşitli ülkelerde mazlumların yanında olmaya, devletimizin ve milletimizin bekası için mesafe tanımaksızın mücadeleye devam ediyor ve edecektir” dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı, “Gazilerimizin ‘Gaziler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olanlara ve aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilik unvanına ulaşan kahramanlarımız, hepimizin gurur kaynağı” dedi. l AA