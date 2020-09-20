Gazilere minnet günü

Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törendeyse Kaymakamı Fatih Genel, 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sami Atik, Atatürk Anıtı’na çelenk koyup şükranlarını sundu. Söz alan Atik, “19 Eylül Türkiye Cumhuriyeti’nin gazilere verdiği değerin ifade olan bir kahramanları anma günüdür” diye konuştu.



Bayraklı yanınızda



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, Gaziler Günü’nü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi’ni ziyaret etti. “Gazilerimizin sorunları kamusal sorunlardır, dolayısıyla onlara her zaman sahip çıkmak zorundayız” diyen Sandal, “Sizinle birlikte olmak bizim için büyük onur, gurur. Sizi hiç yalnız bırakmayacağımızı bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.



Güzelbahçe andı



Atatürk’e Meclis tarafında 19 Eylül 1921’de kanunla Mareşal rütbesi ile Gazi unvanının verildiği 19 Eylül, Güzelbahçe’de törenle kutlandı. Törenin ardından gazilerle birlikte kahvaltıda bir araya gelindi. Başkan Mustafa İnce, “Bugünün güçlü ve saygın Türkiye’sinin temelinde kahraman şehitler ve gaziler vardır. Dünle bugün arasında kurulabilecek kopmaz maddi ve manevi bağın, geleceğe vereceği güç, ancak şehit ve gazilerimizin kıymetinin bilinmesiyle sağlanabilecek” dedi.