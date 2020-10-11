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    HaberlerEge Haberleri ‘Gece gündüz çalışıyoruz’
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    11.10.2020 - 00:10 |

    ‘Gece gündüz çalışıyoruz’

    Başkan Soyer, İZSU tarafından Bostanlı Ahırkuyu Deresi’nde yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi

    ‘Gece gündüz çalışıyoruz’

    İZSU Genel Müdürlüğü Bostanlı’dan geçen Ahırkuyu deresinde de kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Körfez temizliği açısından önem taşıyan çalışma kapsamında, derenin deniz suyuyla beslenerek akışının sürekli hale gelmesi sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte derenin çalışma yapılan bölümünde incelemelerde bulundu. İZSU yetkilileri derede yapılan çalışmanın 4 iş makinesi, 14 kamyon ve 28 kişilik ekiple tamamlandığı bilgisini verdi. Başkan Soyer, geceyi gündüzüne katarak çalışan ekipleri tebrik ettiğini belirterek diğer derelerde de benzer uygulamaların yapılmasını istedi.

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