21.03.2020 - 00:05 |
Gece gündüz çalışma sürdürüyor
Ayvalık Belediyesi, koronavirüsle 7/24 mücadele ediyor. Kent genelinde kamu kuruluşları dahil dezenfeksiyon çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık halkından rica ediyorum. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın, ellerinizi en az 20 saniye sabunlayın. 14 tedbir kuralını uygulamak durumundayız” diye konuştu.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.