BİST85.7960,70EURO7,020,29USD6,550,14ALTIN315,271,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gece gündüz çalışma sürdürüyor
    ABONE OL
    21.03.2020 - 00:05 |

    Gece gündüz çalışma sürdürüyor

    Ayvalık Belediyesi, koronavirüsle 7/24 mücadele ediyor. Kent genelinde kamu kuruluşları dahil dezenfeksiyon çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

    Gece gündüz çalışma sürdürüyor

    Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık halkından rica ediyorum. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın, ellerinizi en az 20 saniye sabunlayın. 14 tedbir kuralını uygulamak durumundayız” diye konuştu.

    Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 Miraç Kandili mesajları: En güzel, anlamlı, uzun-kısa ve resimli Mirac Kandili mesajları

    2020 Miraç Kandili mesajları: En güzel, anlamlı, uzun-kısa ve resimli Mirac Kandili mesajları

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber