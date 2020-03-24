24.03.2020 - 00:03 |
Gece gündüz demeden ilaçlama devam ediyor
Torbalı Belediyesi, koronavirüsün ülke genelinde yayılmasıyla tedbirleri elden bırakmıyor.
İlk olarak ilçe genelinde yapılacak etkinlikleri, kültür merkezindeki kurslar ve faaliyetleri iptal ettiren belediye, dezenfekte ve sterilizasyon işlemlerine ağırlık verdi. Temizlik ekipleri okullar, camiler, mescitler, tesisler, kamu kurumları, mezarlıklar, parklar başta olmak üzere birçok yeri tepeden tırnağa dezenfekte ediyor.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.