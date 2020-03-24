Gece gündüz demeden ilaçlama devam ediyor

İlk olarak ilçe genelinde yapılacak etkinlikleri, kültür merkezindeki kurslar ve faaliyetleri iptal ettiren belediye, dezenfekte ve sterilizasyon işlemlerine ağırlık verdi. Temizlik ekipleri okullar, camiler, mescitler, tesisler, kamu kurumları, mezarlıklar, parklar başta olmak üzere birçok yeri tepeden tırnağa dezenfekte ediyor.