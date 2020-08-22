Gece gündüz üye kaydediyor

Gönül Seferberliği kampanyasını yakından takip eden Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, her gün bir ilçeyi ziyaret ederek hem yeni üyelerin partiye kaydını yapıyor hem de vatandaşın sorunlarını dinliyor. Dağ, Bayraklı’dan sonra Çiğli ve Aliağa’da vatandaşlarla bir araya geldi, sosyal medya hesabından “Gece gündüz durmadan üye yapmaya devam ediyoruz” paylaşımını yaptı. Dağ, AK Parti’nin vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için mücadele verdiğini belirtti.



Bergama buluşması



İzmir Milletvekili Hamza Dağ, dün de AK Parti Bergama İlçe Başkanlığı’nın Ilıca Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantısında ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi. AA’nın haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, kamuoyu araştırmalarına göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasına Türkiye’de yaşayanların yüzde 70’inin olumlu baktığını söyledi.