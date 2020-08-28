BİST1.1090.90EURO8.700.05USD7.350.03ALTIN455.45-1.58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gece mesaisinde vatandaşla buluştu
    ABONE OL
    28.08.2020 - 00:02 |

    Gece mesaisinde vatandaşla buluştu

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, gece mesaisinde sahil bölgesine kazandırılan yeni sosyal yaşam alanlarında vatandaşlarla bir araya geldi; istek ve önerilerini dinledi.

    Gece mesaisinde vatandaşla buluştu

    Başkan Kayalar, “Herkesin beğenisini toplayan projelere imza atmak bizler için mutluluk verici. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. Sosyal alanlarıyla herkesin gözdesi olan bir Menderes hayaliyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Kayalar, yeni tesislerde tüm önlemleri aldıklarını belirtti, “7’den 77’ye herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

    Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

    Sıradaki Haber