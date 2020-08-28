Gece mesaisinde vatandaşla buluştu

Başkan Kayalar, “Herkesin beğenisini toplayan projelere imza atmak bizler için mutluluk verici. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. Sosyal alanlarıyla herkesin gözdesi olan bir Menderes hayaliyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Kayalar, yeni tesislerde tüm önlemleri aldıklarını belirtti, “7’den 77’ye herkesi bekliyoruz” diye konuştu.