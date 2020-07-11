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    HaberlerEge Haberleri Gece simit yapıyor gündüz başkanlık
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    11.07.2020 - 00:00 |

    Gece simit yapıyor gündüz başkanlık

    Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, gece sahibi olduğu fırında simit yapıyor, sabah saatlerinde de başkanlık görevini yürütüyor.

    Gece simit yapıyor gündüz başkanlık

    Menteşe’de, 40 yıldır simit üreten Akarken, 2010’dan bu yana da oda başkanlığını yürütüyor. Sahibi olduğu fırında 02.30’da mesaiye başlayan, evli ve 3 çocuk babası Akarken; 09.00’a kadar üretim yapıyor, ardından market ve büfelere simit dağıtıyor, sonra odaya geçiyor. Başkan Akarken, “Çocuklarım, un çuvallarının üzerinde büyüdü. Esnaf çocuklarının, maliyetine faydalanabileceği kreş açmak istiyoruz” dedi. l CAVİT AKGÜN DHA

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