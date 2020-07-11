Gece simit yapıyor gündüz başkanlık

Menteşe’de, 40 yıldır simit üreten Akarken, 2010’dan bu yana da oda başkanlığını yürütüyor. Sahibi olduğu fırında 02.30’da mesaiye başlayan, evli ve 3 çocuk babası Akarken; 09.00’a kadar üretim yapıyor, ardından market ve büfelere simit dağıtıyor, sonra odaya geçiyor. Başkan Akarken, “Çocuklarım, un çuvallarının üzerinde büyüdü. Esnaf çocuklarının, maliyetine faydalanabileceği kreş açmak istiyoruz” dedi. l CAVİT AKGÜN DHA