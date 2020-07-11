11.07.2020 - 00:00 |
Gece simit yapıyor gündüz başkanlık
Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, gece sahibi olduğu fırında simit yapıyor, sabah saatlerinde de başkanlık görevini yürütüyor.
Menteşe’de, 40 yıldır simit üreten Akarken, 2010’dan bu yana da oda başkanlığını yürütüyor. Sahibi olduğu fırında 02.30’da mesaiye başlayan, evli ve 3 çocuk babası Akarken; 09.00’a kadar üretim yapıyor, ardından market ve büfelere simit dağıtıyor, sonra odaya geçiyor. Başkan Akarken, “Çocuklarım, un çuvallarının üzerinde büyüdü. Esnaf çocuklarının, maliyetine faydalanabileceği kreş açmak istiyoruz” dedi. l CAVİT AKGÜN DHA
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.