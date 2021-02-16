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    HaberlerEge Haberleri Gece yarısına kadar aşılama
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    16.02.2021 - 00:01 |

    Gece yarısına kadar aşılama

    Gece yarısına kadar aşılama

    İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, aşı çalışmalarının saat 24.00’e kadar devam ettiğini belirtti. İzmir İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde aşı polikliniklerini ziyaret eden Öztop, “İzmir’deki hastaneler, koronavirüs aşısı olmak isteyenler için gece yarısına kadar hizmet veriyor. Vatandaşlarımızın yoğunluk yaşamadan aşı randevularını buna göre alabileceklerini bilmelerini istiyoruz. Ayrıca hafta içi mesai saatleri içinde de aile hekimliklerinden aşı randevularını alabilirler” dedi.

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