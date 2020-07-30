Geceler renkleniyor

Yeni yüzüyle hizmete açılan 70 bin metrekarelik bir alana yayılan Ayvalık Büyük Park’taki amfi tiyatroda, sahneye ilk olarak DJ Ozan Doğulu çıktı. Cem Adrian, İlyas Yalçıntaş, Yaşar, Halil Sezai-Hüsnü Şenlendirici ikilisi ve Melek Mosso konserleriyle Nazım Hikmet Piraye gösterimi büyük ilgi gördü.

Konserlerin, film gösterimlerinin, kitap imza günlerinin aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Mesut Ergin, “Büyük Park, yok olmaya terk edilmişti. Yapılan restorasyon ve projelendirme çalışmaları sonucunda Ayvalık için büyük bir açıkhava müzesi haline geldi” dedi. Öte yandan, belediye kurban satış ve kesim yerlerini belirledi, camiler temizlendi.