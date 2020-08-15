Gecelere renk geldi

Her Çarşamba ve Cumartesi günleri akşam saatlerinde açılan el emeği stantları sahile gelen vatandaşların uğrak mekanı oldu. Saat 16.00 ile 23.00 saatleri arasında açık kalan gece pazarının, hava şartlarına bağlı olarak Ekim ayına kadar süreceği belirtildi. Başkan Ali Engin, “Perşembe günleri de Barış Sokak’ta satış stantlarımızı açıyoruz. Herkesi pazara bekliyoruz” diye konuştu.