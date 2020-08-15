15.08.2020 - 00:02 |
Gecelere renk geldi
Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi işbirliği ile geçen ay Altıevler-Bakü Parkı’nda açılan Gece Pazarı vatandaşların beğenisini kazandı.
Her Çarşamba ve Cumartesi günleri akşam saatlerinde açılan el emeği stantları sahile gelen vatandaşların uğrak mekanı oldu. Saat 16.00 ile 23.00 saatleri arasında açık kalan gece pazarının, hava şartlarına bağlı olarak Ekim ayına kadar süreceği belirtildi. Başkan Ali Engin, “Perşembe günleri de Barış Sokak’ta satış stantlarımızı açıyoruz. Herkesi pazara bekliyoruz” diye konuştu.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.