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    HaberlerEge Haberleri Geçişe park eden sürücülere uyarı...
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    04.12.2020 - 07:00 |

    Geçişe park eden sürücülere uyarı...

    Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli rampaları ve geçişlerine park eden araç sürücülerine yönelik anlamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

    Geçişe park eden sürücülere uyarı...

    Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli rampaları ve geçişlerine park eden araç sürücülerine yönelik anlamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Engelli rampaları ve geçişlerine park eden sürücülerin araçlarına üzerinde farkındalık oluşturacak yazıların yer aldığı broşürlerden bıraktı.

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