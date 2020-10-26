Geçmiş olsun Büyük Altay

TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altay, koronavirüs vakaları ile şokta. Altınordu ile oynayacağı mücadele öncesi Teknik Direktör Yücel İldiz başta olmak üzere 9 futbolcusunun testi pozitif çıkan Altay, son olarak evinde oynayacağı Giresunspor mücadelesi öncesi 8 futbolcusunun daha testinin pozitif olması şokuyla sarsıldı. A Takım listesinden toplamda 24 oyuncusunun testlerinin pozitif çıktığı siyah beyazlılarda Giresunspor maçı da ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kaldı. Kulüp genelinde antrenörden sağlık çalışanına, malzemecisinden saha bakım görevlisine toplamda 34 pozitif vakanın olduğu Altay’a, birçok kulüp sosyal medyada aracılığıyla geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Sağlık dilediler

Altay’dan yapılan açıklamada, TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon protokolüne titizlikle uyulduğu ve tedavi süreçlerinin de devam ettiği açıklandı. Altay’ın sosyal medya hesabından yeni vakalarını duyurması sonrası başta İzmir kulüpleri olmak üzere birçok futbol kulübü, geçmiş olsun mesajları ile siyah beyazlılara destek verdi. Göztepe, Karşıyaka, Menemenspor, Beşiktaş, Gaziantep FK gibi birçok kulüp ve futbolsever, Altay’ın bildirisini kendi hesaplarında paylaşıp, siyah beyazlılara sağlık diledi. Öte yandan Altay’ın 30 Ekim Cuma günü Tuzlaspor’la deplasmanda oynaması gereken 8. hafta mücadelesi de karantinaların sürmesi nedeniyle ertelenecek.