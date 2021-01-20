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    20.01.2021 - 00:02 |

    Gediz’de sayım heyecanı

    Kuş gözlemcileri, zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası’nda yeni türlerin izini sürdü.

    Gediz’de sayım heyecanı

    Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan Gediz Deltası, halen yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

    Hazar martısı görüldü

    2020 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şu Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllü kuş gözlemcilerinin de katılımıyla Gediz Deltası’nda da çalışma yapıldı. Ekipler, bölgede nadir olarak rastlanılan türlerden Hazar martısını tek birey olarak gözlemledi. 24 sulak alanda yürütülen ve 1 ay sürecek kış ortası su kuşu sayımında tespit edilecek kuş sayıları daha sonra ilgililerle paylaşılacak. İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, “Sayım sonuçları dünya ölçeğinde Uluslararası Sulak Alanlar Kurumu ve Dünya Kuşları Koruma Kurumu ile paylaşılmaktadır. Amaç alandaki sayımları detaylı ama en hızlı şekilde bitirmek” dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürü Hakan Özdur da, “Deltada 2020 yılı KOSK sayımlarında 60 tür ve 64 bin 325 birey kuş sayılmıştı. Bu yıl da aynı şekilde çalışmamızı yaptık” diye konuştu.

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