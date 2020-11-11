‘Geleceğe taşıyoruz’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yılında, Denizli’de törenlerle anıldı. Valilik önünde düzenlenen törene; Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan katıldı. Büyükşehir ise, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi. Saat 09.05’te çalan siren sesi ile birlikte saygı duruşunda bulunan Denizlililer, Ata’sını minnet ve özlemle andı.



10 Kasım’ın sadece bir anma günü değil, Atatürk’ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşıma hedefinin tazelediği gün olarak tanımlayan Zolan, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne yaklaşırken her günü, bir önceki günden daha ileriye taşımak adına kararlılıkla ilerliyoruz. Eşsiz lider Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak ve cumhuriyetimizin ilelebet baki kalması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Online konser



Öte yandan Büyükşehir, online anma konseri düzenledi. Program, belediyenin sosyal medya hesapları ile yerel TV’lerden yayınlandı. Şef Ahmet Nuri Çağdaş’ın yönetiminde Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirildi. Konserde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da sahne aldı.



‘Hedefe yürüyoruz’



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10 Kasım mesajında, “Atatürk’ü, bedenen aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde sevgiyle, özlemle, saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda yürümeye devam edeceklerini belirten Doğan, “Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için gösterdiği yolda yürüyeceğimize söz veriyoruz” diye konuştu.



‘Daha iyi anlıyoruz’



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Kasım mesajında, “Bizleri aydınlık günlere taşıyan Atatürk’ü, daha iyi anlıyoruz” dedi. “Aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz” diyen Örki, “10 Kasım anma günü olduğu kadar, Atatürk’ün ideallerini gerçekleştirme kararlılığını gösterme günüdür” ifadelerini kullandı.