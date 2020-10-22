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    22.10.2020 - 00:00 | | Mustafa KÖPRÜLÜ DHA

    'Geleceğimizi inşa ediyoruz'

    Ziraat Türkiye Kupası’nda, Bergama Belediyespor’u 3-0 yenen Karşıyaka’nın gençleri tam not aldı. Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Planlarımızda bir sonraki jenerasyonlardan, 2024-25 ve 2026 sezonlarının takımını oluşturmak var” dedi

    'Geleceğimizi inşa ediyoruz'

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası’nda ağırladığı Bergama Belediyespor’u 3-0 yenip tur atladı ve altyapıdan oluşan kadrosuyla da beğeni topladı. Ligde mücadele eden as kadroyu dinlendirip yedek ağırlıklı farklı bir takımı sahaya süren Teknik Direktör Soner Tolungüç, geleceğin Karşıyaka’sını oluşturduklarını ifade etti. Karşıyaka’da Mert ve Oğuz ilk profesyonel maçlarına çıktı.

    ‘Kadromuz genişledi’

    Kupada farklı hedeflerle mücadele ettiklerini dile getiren Soner Tolungüç, “Kupada aldığımız galibiyetle kadromuz genişledi. Gençlerimiz tecrübe kazandı ve takım içi forma rekabeti arttı. Bu durumun performansımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biz altyapımızdan yetişen bu gençlerimizle bir yıldır beraber çalışıyoruz. Adaptasyonları, gelişimleri, beslenmeleri üzerinde çok durduk. Planlarımızda bir sonraki jenerasyonları, 2024-25 ve 2026 sezonlarının takımını oluşturmak” var dedi.

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