Geleceğin bilim insanları yetişecek

Bölgenin ilk ve tek sağlık temalı üniversitesi olan İzmir Tınaztepe Üniversitesi, 2020-21 akademik yılında öğrencilerini bekliyor. Üniversite, teknolojik altyapısı, evrensel ve ulusal standartla donatılmış mimari yapısı, bilimsel araştırma laboratuvarları ve eğitim binalarıyla sosyal bir yaşam kampüsü olarak bölgede yeni bir çekim merkezi haline geliyor. İlk etapta Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile başlayacaklarını belirten Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Bektur, “Gelecek dönemde Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne de öğrenci alacağız. Orta ve uzun vadede ise Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi’nin kurulmasıyla yelpazemizi genişletmeyi amaçlıyoruz” dedi.



20 yıllık tecrübe



Üniversitede 5 sene içinde toplam 8 bin öğrenciye eğitim verilmesi planlandığını belirten Dr. Bektur, “Tınaztepe Sağlık Grubu’nun 20 yılı aşkın biriktirdiği bilgi ve tecrübeyle bezenen tüm imkanlarından öğrencilerimiz yararlanacak. Tınaztepe Sağlık Grubu’nun bünyesinde bulunan 4 hastanede öğrencilerimize uygulamalı eğitim verilecek. Kendi araştırma uygulama hastanelerini, preklinik sonrası eğitime hazır hale getirecek olan üniversitemiz, bir afiliasyon ihtiyacı duymayacaktır. Dünyanın eğitim devi Harvard Üniversitesi’nin uygulayıp başarı yakaladığı entegre eğitim modeli, probleme dayalı öğrenim ile sentezlenerek ‘entegrasyona dayalı problem bazlı’ özgün bir eğitim modelini benimseyeceğiz” diye konuştu.