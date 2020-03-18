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    HaberlerEge Haberleri Geleceğin eğitim sistemi
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    18.03.2020 - 00:03 |

    Geleceğin eğitim sistemi

    Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle okulların kapanmasıyla birlikte Bornova Belediyesi’nin vizyon projesi olan Dijital Sınıf’a ilgi giderek arttı.

    Geleceğin eğitim sistemi

    Yaklaşık üç aydır eğitim yapılan Dijital Sınıf’ta kayıtlar 13 bin 470’e ulaştı. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla projenin tasarlandığını belirten Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Uzaktan eğitim, geleceğin eğitim sistemi. İnternet üzerinden, uygun olduğunuz zaman uygun olduğunuz kadar eğitim alabileceksiniz. Bir salgın ihtimalini düşünmemiştik ama böyle bir durumda da çocuklarımız evlerinin güvenli ortamındayken eğitimlerini almaya devam edebilecek. Son bir haftada kayıt ve kullanım oranı çok arttı. Ancak altyapımız uygun, Bornova’da yaşayan ya da Bornova’da okuyan tüm gençlerimiz ücretsiz olarak Dijital Sınıf’tan faydalanabilir” dedi.

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