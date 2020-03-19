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    HaberlerEge Haberleri Geleceğin habercileri
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Geleceğin habercileri

    Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Zahide Nur Öztürk, Ertuğrul Gazi Aydemir ve Gaye Yaşar’ın; Anadolu Ajansı’nın (AA) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla lisans öğrencilerine yönelik ‘Gelecek 100 Yılın Habercileri’ projesi kapsamında hazırladığı haber, yayımlanacak ilk haber olarak seçildi.

    Geleceğin habercileri

    Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Zahide Nur Öztürk, Ertuğrul Gazi Aydemir ve Gaye Yaşar’ın; Anadolu Ajansı’nın (AA) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla lisans öğrencilerine yönelik ‘Gelecek 100 Yılın Habercileri’ projesi kapsamında hazırladığı haber, yayımlanacak ilk haber olarak seçildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı ve öğrencilerini kutladı. Prof. Takımcı, “Emeği geçen öğrencilerime ve koordinatör hocamız Arş. Gör. Dr. Petek Durgeç’e teşekkür ederim” dedi.

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