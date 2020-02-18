Geleceğin judocuları Karşıyaka’da yetişiyor

Çocukları spora teşvik etmek ve alternatif branşlarla tanıştırmak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, ücretsiz judo kursu düzenliyor. Antrenör Umut Erdemir’den hafta sonları ders alan çocuklar, hem bir savunma sanatı olan judonun inceliklerini öğreniyor hem de sosyalleşip keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Kursun tüm İzmirli çocuklara açık olduğunu söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyarak spora yöneltmek ve boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak için eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Judo kurslarımız da sadece Karşıyaka değil, tüm İzmirli çocuklarımıza açık” diye konuştu.