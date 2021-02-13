‘Geleceğin sorunlarını iş fırsatına dönüştürün’

Yaşar Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Değişen Dünya Düzeninde Kariyer Planlaması’ başlıklı çevrimiçi söyleşiye, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, Kariyer Planlama Derneği ve Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erhan Erkut konuk oldu. Erkut, toplumların en büyük sorunları arasında gösterilen şehirleşmenin hızlanması, demografik değişimler, iklim değişikliği gibi sorunların iş yaşamında nasıl fırsata dönüşebileceğini anlattı.

Erkut, “Şehir nüfusu kırsal nüfusu geçti. Şehirlerle ilgili her türlü sorunlarla uğraşmak gerekiyor. Bilgisayar mühendisliği mezunuysan trafik mühendisliğine, elektrik-elektronik mezunuysan görüntü veya kameralar işine yönelmen gerekiyor. İlerde hukuk öğrencisi de olsan psikoloji öğrencisi de olsan kodlama öğrenmen gerekiyor. Türkiye’ye hukukta yapay zekayı senin getirmen lazım. ABD’nin yapay zekasını alıp hukuk alanında kullanamazsın. Son olarak da temiz enerji konusunda çalışmalıyız. Pek çok mühendislik bu alana yönelebilir. Kısacası geleceğin meselelerine kafa yormak gerekiyor” diye konuştu.