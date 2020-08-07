Geleceğin sporcuları Cunda’da

Ayvalık Belediyesi’nin girişimleriyle Cunda Arka Deniz Koyu’nda yaşama geçirilen, 7’den 77’ye hemen her yaş grubuna açık olan Windsurf okulu hizmet vermeye başladı.

Antrenörler Buğra Kandiş ve Kerem Urul’un eğitmenliğinde yürütülen kurslardan aralarından 60 yaşında sporcuların da yer aldığı 25 öğrenci yararlanıyor. Cunda Arka Deniz Koyu’nun sürekli esen rüzgar nedeniyle sörf yapmaya uygun ender koylardan biri olduğunu belirten antrenör Kandiş, “Koronavirüs döneminde kişisel spor yapmak isteyenler için çok uygun bir spor dalı. Bu sporu yapmak isteyenlerin yüzme bilmesi yeterli” dedi. Urul da, “Yaklaşık üç saatte tamamlanan temel sörf eğitimi dersleri içinde rüzgar, malzeme ve genel güvenlik bilgilerini öğretiyoruz. Daha sonrasında plajda simülatör eğitimi veriyoruz. Kurslarımıza katılanlar arasında Rüzgar Sörfü Türkiye Milli Takımı’na aday sporcularımız da yer alıyor” diye konuştu. Okul, temmuz ayında Başkan Mesut Ergin’in girişimleriyle faaliyete girdi.