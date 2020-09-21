Geleceğin turizmi İzmir’de şekilleniyor

Çeşme Projesi’nde yapım süreci başladı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen toplantıda, paydaşların uzlaşmasıyla oluşturulan ekibin, planları 10 ayda tamamlayacağı açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) düzenlenen Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi toplantısına katıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in katılımıyla düzenlenen toplantıda, proje planlarını hazırlayacak ekibin ortak çalışmayla şekillendiği ve 10 ayda süreci tamamlayacakları açıklandı.

“Geleceğin 50 yılının turizm merkezini oluşturmak için hangi konseptlerin yer alması, hangi şartlarda yer alması gerektiği konusunda İZTO, Büyükşehir ve Çeşme belediyeleriyle mutabakat hazırladık” diyen Bakan Ersoy, “Projenin şeffaf, katılımcı yönetileceği konusunda söz vermiştik” ifadelerini kullandı.

Proje çalışma grubunun belirlenen konseptleri doğaya, çevreye saygılı şekilde araziye yerleştireceğini ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

Doğa dostu olacak

“Çalışma grubu 100 bin ölçekli çevre düzenleme planı, 25 bin ölçekli nazım imar planı ve 1/5 bin ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlayacak. Ekolojik yaşam planı ve konsept planı oluşturulacak. Genel tasarım yaklaşım raporu, kavramsal şemalar, genel kullanım alanları kurgusu, yerleşme yoğunluğu etüdü, 3 boyutlu görseller ve detaylar belirlenecek. Çevre raporu ve ekolojik araştırma ile değerlendirme raporu da olacak. Ayrıca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi tarafından 3 ulaşım etüt raporu, deniz suyundan içme ve kullanma suyu temini konusunda da bir çalışma hazırlanacak.”

‘Ülkeye katkı koyar’

Yarımada’nın doğal zenginliklerini koruyacak şekilde ilerlediklerini ve bölgenin Türkiye’deki turizm payını yüzde 20’ye çıkarmayı planladıklarını belirten Soyer, “Bugüne kadarki şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı nedeniyle Ersoy’a teşekkür ediyorum. Bazı konularda mutabıkız ama içinin nasıl doldurulacağı konusunda tartışılacak. Bakanımız yolunu açıyor. Biz İzmir olarak devam edeceğiz” dedi. Özgener de projenin turizm alanında sadeve İzmir’e değil ülkeye de büyük katkı sağlayacağını belirtti.

‘Hemen imzamızı atarız’

Çeşme’de doğayı koruyup 60 ile 90 gün arasına sıkışmış bir turizm sezonunu bütün bir yıla yayaak projede mutabık kaldıklarını dile getiren Oran ise, “Bugüne kadar gelinen noktada hem biz hem de büyükşehir belediyesi olarak her aşamaya imzamızı atarız. Bundan sonra ortak akılla, İzmir, Ege için Türkiye için çok güzel şeyler yapacak” diye konuştu.

Her ay toplantı

Proje çalışma grubunda ağırlıklı olarak İstanbul ve İzmir’den ödüllü mimarlar, akademisyenlerin bulunduğunu dile getiren Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Büyükşehir ve odalardan danışmanlar yer alıyor. Her ay bu toplantıları yapacağız. Bende düzenli olarak geleceğim” diye konuştu. Kamu yararının göz ardı edildiği eleştirilerine de yanıt veren Ersoy, “Her şeye evet demek de hayır demek de iyi bir şey değil. Belediyelerin mutabakatıyla ilk adımı atıyoruz” yanıtını verdi.

Efes’te inceleme





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efes Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. Antik tiyatro ve Celsus Kütüphanesi’ni gezen Ersoy, burada kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile turizm projeleri hakkında yetkililerden brifing aldı. - AA