‘Gelecek için çalışacağız'

TFF 1. Lig’de Ekol Göz Menemenspor, son haftada oynayacağı Altınordu müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, yeni sezon için de kollar sıvadı. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Tarihimizde ilk kez 1. Lig’de oynadık. Play Off’a kalamadık ama asla başarısız da olmadık. Bu hafta İzmir derbisiyle kapanışı yapacağız. Ardından gelecek için planlama yapacağız” dedi.