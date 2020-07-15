15.07.2020 - 07:00 |
‘Gelecek için çalışacağız'
TFF 1. Lig’de Ekol Göz Menemenspor, son haftada oynayacağı Altınordu müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, yeni sezon için de kollar sıvadı.
TFF 1. Lig’de Ekol Göz Menemenspor, son haftada oynayacağı Altınordu müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, yeni sezon için de kollar sıvadı. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Tarihimizde ilk kez 1. Lig’de oynadık. Play Off’a kalamadık ama asla başarısız da olmadık. Bu hafta İzmir derbisiyle kapanışı yapacağız. Ardından gelecek için planlama yapacağız” dedi.
Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.