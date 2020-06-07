07.06.2020 - 00:01 |
Gelecek kuşağa 70 bin fidan...
Özdilek Holding, bu yıl şirketler grubunda yer alan Özdilek Ev Tekstili adına İzmir Bademli’de oluşturduğu 10 bin fidanlık hatıra ormanını hayata geçirdi.
Özdilek Holding, sürdürülebilir çevre farkındalığına dikkat çekmek amacıyla 2004-2005 yılları arasında Urla-Zeytinlik ve Menderes Görece sınırları içerisinde yer alan İzmir Dostluk Ormanı ve Milli Egemenlik Ormanı’na 30 bin fidan bağışlayarak üç hatıra ormanı oluşturdu. 2018 yılında ‘Daha Fazla Yeşil Alan’ bilinci ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yaptığı ağaçlandırma projesiyle Bursa Karacabey’de 30 bin fidanı toprakla buluşturdu. Öte yandan Özdilek Ev Tekstili, her dönemin trendi neon renklerden ilham alarak tasarladığı Neon Serisi’ni, kullanıcılarının beğenisine sundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.