Gelecek kuşağa 70 bin fidan...

Özdilek Holding, sürdürülebilir çevre farkındalığına dikkat çekmek amacıyla 2004-2005 yılları arasında Urla-Zeytinlik ve Menderes Görece sınırları içerisinde yer alan İzmir Dostluk Ormanı ve Milli Egemenlik Ormanı’na 30 bin fidan bağışlayarak üç hatıra ormanı oluşturdu. 2018 yılında ‘Daha Fazla Yeşil Alan’ bilinci ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yaptığı ağaçlandırma projesiyle Bursa Karacabey’de 30 bin fidanı toprakla buluşturdu. Öte yandan Özdilek Ev Tekstili, her dönemin trendi neon renklerden ilham alarak tasarladığı Neon Serisi’ni, kullanıcılarının beğenisine sundu.