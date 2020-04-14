Gelen çağrılarda, sağlık kurumlarına öncelik

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım; koronavirüs salgını kapsamında sağlık çalışanlarının bildirimlerini hızla iletebilmesi için Öncelikli Hat Uygulaması başlattı. Tüm sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları, 186 numaralı çağrı merkezi aralamalarında öncelikli olarak bağlanarak talep ve bildirimlerini birkaç saniye içerisinde iletebilecek. Öncelikli Hat Uygulaması ile sağlık çalışanları da çağrı merkezini arayarak şahsi numaralarının da sistem eklenmesi için talepte bulunabilecekler.