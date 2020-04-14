14.04.2020 - 07:00 |
Gelen çağrılarda, sağlık kurumlarına öncelik
Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım; koronavirüs salgını kapsamında sağlık çalışanlarının bildirimlerini hızla iletebilmesi için Öncelikli Hat Uygulaması başlattı.
Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım; koronavirüs salgını kapsamında sağlık çalışanlarının bildirimlerini hızla iletebilmesi için Öncelikli Hat Uygulaması başlattı. Tüm sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları, 186 numaralı çağrı merkezi aralamalarında öncelikli olarak bağlanarak talep ve bildirimlerini birkaç saniye içerisinde iletebilecek. Öncelikli Hat Uygulaması ile sağlık çalışanları da çağrı merkezini arayarak şahsi numaralarının da sistem eklenmesi için talepte bulunabilecekler.
Bakan Koca'dan #BirlikteYeneceğiz paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz