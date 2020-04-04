Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, koronavirüsle mücadelede kendilerine gelen tüm talepleri karşıladıklarını söyledi. Egedesonsöz’ün haberine göre, ilçedeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Batur, Konak’ta bulunan 265 eczaneyi, tüm kamu kurumlarını, sağlık kuruluşlarını, hastaneleri, muhtarlıkları ilaçladıklarını, dezenfekte için malzeme temini yaptıklarını vurguladı.

Seferberlik sürüyor

Başkan Batur, “Tam 1400 sokağı yıkadık, temizledik. Belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin şu anda yapacakları en öncelikli ve birinci mesele ilçesini temiz tutmaktır. İkinci madde de 65 yaş üstü sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Konak’ta 49 bin 65 yaş üstü vatandaşımız var. Hepsine yetişiyor, ihtiyaçlarını soruyoruz ve gideriyoruz” dedi. Bu sürecin siyasetinin kesinlikle yapılmaması gerektiğini ifade eden Batur, “Tüm yatırımlarımızı durdurduk. İnsan sağlığından önemli ne var? Bu konuda kesin talimatım var. Gelene ‘hayır’ demek yok” diye konuştu.

Pazarlara Kovid-19 ayarı

Konak Belediyesi, ilçe genelindeki tüm pazaryerlerini İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye göre düzenledi. Pazaryeri girişlerine dezenfektan konuldu, tüm pazarcılara eldiven ve maske takma zorunluluğu getirildi, tezgâh aralıkları da 3 metreye çıkarıldı. Yoğunluk oluşmaması için pazaryerlerine giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar oluşturuldu. Belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar ise bariyerlerle kapatıldı.