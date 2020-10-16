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    HaberlerEge Haberleri Geleneksel tedavi bilimle buluşacak
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    16.10.2020 - 07:00 |

    Geleneksel tedavi bilimle buluşacak

    Dokuz Eylül Üniversitesi, geleneksel tedavi yöntemlerinin bilimle buluştuğu Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (GETAT) açtı.

    Geleneksel tedavi bilimle buluşacak

    Dokuz Eylül Üniversitesi, geleneksel tedavi yöntemlerinin bilimle buluştuğu Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (GETAT) açtı. Merkezde, geçmişin miraslarından olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, bilimsel veriler ile harmanlanarak modern tıbbın gereklerine göre uygulanacak. Yetkili ve uzman hekimler tarafından geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerini etik ilkeler doğrultusunda hizmete sunacak olan GETAT, kanıta dayalı uygulamalarıyla önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Merkezin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Aklın ve bilimin yolunda ilerleyerek akademik çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek ve bu mücadelede insanlık olarak ayakta kalan taraf biz olacağız” şeklinde konuştu.

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