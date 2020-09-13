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    13.09.2020 - 07:00 |

    Geleneksel tohumlar Ödemiş’te yetişiyor

    Belediye, tarımsal üretimin sürekliliği için ata tohumlarını toprakla buluşturdu

    Geleneksel tohumlar Ödemiş’te yetişiyor

    Ödemiş Belediyesi, üreticiye destek olmaya devam ediyor. Pazarlara daha kolay ulaşım için yeni yollar açılması, üretim yollarının iyileştirilmesi, yeni sondaj kuyuları ve sulama hatlarıyla sulama suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdüren belediye, ilk örneğini Mendegüme Bölgesi’ndeki 6 mahallenin katılımıyla Demirdere’de oluşturduğu ‘Toptan Erik ve Kiraz Pazarı’ gibi projelerle de üreticinin emeğinin korunmasını hedefliyor.
    Ata tohumlarına sahip çıkılması için harekete geçen Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Karadoğan Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan 6 bin metrekarelik tarım arazisinde sebze bahçesi oluşturdu.
    Hasada katıldı
    İlk ürünün ardından ikinci ürünün hasadına da başlanan bahçede ata tohumlarıyla domates, biber, patlıcan, börülce, kavun, karpuz ve kabak çeşitleri yetiştirildi. Belediye tesislerinde değerlendirilen ürünlerin hasadına Başkan Mehmet Eriş de katıldı. Eriş, “Hibrit tohumlar yerine bu geleneksel tohumlarımızı yaşatmak, geleceğe aktarmak istiyoruz” dedi.

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