Gelenler görmeden dönmeyecek

Uşak’ın yeni cazibe merkezi olacak, altı cadde ve bir parkı kapsayan dönüşüm için düzenlenen proje yarışması sonuçlandı. Belediye Başkanı Mehmet Çakın hedeflerinin kente ve tarihe kalıcı eserler kazandırmak olduğunu belirtti.

Uşak Belediyesi ve Uşak Mimarlar Odası işbirliğinde; 1 Eylül Caddesi 2. Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak, Dede Hasan Sokak ve Acun Sokak ile sokağın sonundaki parkı kapsayacak çalışmalar için düzenlenen ‘Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Arzulanan Uşak, yerel yönetim ve halkın işbirliğiyle inşa edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Ticari hareketliliği yüksek ve insan sirkülasyonu açısından yoğun olan bölgesindeki yenileme, kente değer katacak. Ayırca Uşak’ı çağımızın mimari anlamda öne çıkan unsurlarıyla buluşturma, şehrimizde kalıcı izler bırakma, yarınlara değer katma, insanımıza ve kadim şehrimize güzel eserler sunma hedefini taşıyoruz” dedi. “Sanat anlayışı ile işlenmiş şehirler geleceğe bırakılacak en güzel miras olacaktır” diyen Çakın, şöyle devam etti:

2021’de başlıyor

“Sokaklarımızın büyüyen şehrimizde değerini koruması, esnafın ekonomik olarak güç kazanması, alanın bir cazibe merkezi haline getirilmesi için yeni bir dizayn temel gerekliliktir. İstiyoruz ki, korna seslerinin, trafik sıkışıklığının, dağınıklığın olduğu değil; gelenin görmeden gitmeyeceği daha etkileyici sokaklarımız olsun. Proje önümüzdeki yıl itibariyle başlayacak.”

14 projenin katılım sağladığı yarışmada, Uşaklı mimar Burak Arifoğlu ile ekibi birinci oldu. Tüm katılımcı ve jüri üyelerine de teşekkür plaketi takdim edildi.