‘Gelin adaylarımızı yalnız bırakmayız’

Turgutlu Belediyesi, Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri’yle, nişan ve düğün hazırlığı yapan gelin adaylarına kıyafet desteği yapıyor. Nikâh ve düğün hazırlıklarına başlayan çiftlere destek olan merkezler, gelin adaylarına nişan elbisesi ve gelinlikleri ücretsiz olarak sunuyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Destek olmak görevimiz” dedi.