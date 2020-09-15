Gelin, Menderes’e yerleşin

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yazlık bölgede oturan vatandaşlara ikametgahlarını ilçeye taşımaları konusunda çağrıda bulundu. 97 bin olan nüfusu 100 bine çıkararak İller Bankası’ndan gelen paylarını arttırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Kayalar, “İkametgahlarınızı Menderes’e aldırın kentinize sahip çıkın” dedi. Özellikle yaz aylarında sahil bölgesinde büyük bir nüfus artışı olduğunu ve hizmet yüklerinin daha da arttığını ifade eden Başkan Kayalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günlükçü diye tabir ettiğimiz tatilciler ve yerli, yabancı turistlerin sayısı önemli bir boyutta. Bunun dışında ise özellikle farklı ilçelerde yaşayıp, yaz aylarında yazlıklarına gelen vatandaşlarımızın sayısı bir hayli fazla. Hedefimiz en az 3 bin vatandaşımızın daha Menderes’e ikametgahını taşıması.”