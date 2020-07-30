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    HaberlerEge Haberleri Gelinlik sektörüne fuarda ayrımcılık!
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    30.07.2020 - 00:10 |

    Gelinlik sektörüne fuarda ayrımcılık!

    Büyükşehir Başkanı Soyer, Mimar Kemalettin Moda Merkezi esnafıyla buluştu gelinlik fuarında İzmirli firmalara pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını ifade etti

    Gelinlik sektörüne fuarda ayrımcılık!

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gelinlik, nişan kıyafeti ve abiye elbise satışlarının yapıldığı Mimar Kemalettin Moda Merkezi esnafıyla buluştu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Canan Karaosmanoğlu Alıcı’nın da katıldığı ziyarette, esnafın sorunları dinlendi. Soyer, 2021 Ocak’ta düzenlenecek Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda İzmirli firmalara pozitif ayrımcılık yapacaklarını belirtti.

    ‘Kentin kaldıracı’

    Başkan Soyer, “İzmir’i diğer kentlerden farklı kılan bir sektör var. Bu sektör, büyümek zorunda. Biz sizi İzmir’in kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz. Kentteki firmaları kollarız, gözetiriz. Daha fazla hak tanımaya gayret ederiz. İzmir için kıymetlisiniz. Biz sizi ne kadar büyütürsek şehrimizi de büyütürüz” dedi. Toplantıda esnafın da içinde olacağı bir komite kurulması kararı alındı.

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