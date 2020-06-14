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    HaberlerEge Haberleri Geliri azalan şoför esnafına müjdeler ’
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    14.06.2020 - 00:02 |

    Geliri azalan şoför esnafına müjdeler ’

    Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı’nda, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinde ciddi azalma yaşayan toplu ulaşım kooperatifleri ve Büyükşehir kiracısı olan işletmelerin lehine kararlar alındı.

    Geliri azalan şoför esnafına müjdeler ’

    Başkan Cengiz Ergün, “Toplu taşımada da elektronik biletleme sisteminden MANULAŞ tarafından kesilen yüzde 5’lik kesinti ile terminal giriş-çıkışlarından dolayı kesilen yüzde 0.5’lik kesintiyi yıl sonuna kadar almamayı uygun bulduk. Gelirleri düşük kooperatiflerin nisan ayı akaryakıt giderlerinin tamamını; yolcu sayısı ve gelirleri kısmen iyi olan kooperatiflerin de nisan ayı akaryakıt giderlerinin bir kısmını karşılayacağız” dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz
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