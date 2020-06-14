Geliri azalan şoför esnafına müjdeler ’

Başkan Cengiz Ergün, “Toplu taşımada da elektronik biletleme sisteminden MANULAŞ tarafından kesilen yüzde 5’lik kesinti ile terminal giriş-çıkışlarından dolayı kesilen yüzde 0.5’lik kesintiyi yıl sonuna kadar almamayı uygun bulduk. Gelirleri düşük kooperatiflerin nisan ayı akaryakıt giderlerinin tamamını; yolcu sayısı ve gelirleri kısmen iyi olan kooperatiflerin de nisan ayı akaryakıt giderlerinin bir kısmını karşılayacağız” dedi.