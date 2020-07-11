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    HaberlerEge Haberleri ‘Geliri, Çeşme’ye harcanmalı’
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    11.07.2020 - 00:03 |

    ‘Geliri, Çeşme’ye harcanmalı’

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Çeşme Projesi’ni gönülden desteklediklerini kaydeden Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, “Ancak projede eksikler bulunuyor.

    ‘Geliri, Çeşme’ye harcanmalı’

    İşin başında eksikler giderilmezse, doğru projeler hazırlanmazsa Çeşme’de istenilen amaca ulaşılamaz” dedi. Tercan, projeden elde edilecek gelirin Kemeraltı’na aktarılacağının açıklandığını söyledi, “Eğer bir gelir oluşacaksa bu gelir öncelikle Çeşme’nin 40 yıldır süregelen ve kronikleşen sorunlarının çözümü için harcanmalıdır” diye konuştu. Çeşme Projesi için yapılacak çalışmalara katkı koymaya hazır ve gönüllü olduklarını da belirten Tercan, “Turizmcilerin görüşleri projede öne çıkmalı. Çünkü Çeşme’yi Çeşme yapan, ilçeye değer katan turizm sektörüdür. Bu çerçevede, ilçenin öncelikle kanalizasyon sorunu çözülmeli. Aynı şekilde modern, çevreci bir çöp bertaraf tesisi, çöplerden çıkan gazlarla elektrik üretebilen bir tesis düşünülmeli. Otel ruhsatı alınıp odaların apartman dairesi olarak satılması büyük sorun oluşturuyor. Çeşme’de özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiği surf, kite surf ve dalış turizmi geliştirilmeli” şeklinde konuştu.

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